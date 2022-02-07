Survivor Berna’nın yüzü komple estetik çıktı! Berna Keklikler eski haliyle sanki bambaşka biri! Görenler inanamadı

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Survivor Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. Üç kardeştir, bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır.