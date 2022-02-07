Survivor Berna'nın yüzü komple estetik çıktı! Berna Keklikler eski haliyle sanki bambaşka biri! Görenler inanamadı
Survivor 2022 bomba gibi başladı... Bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonları bir arada. Henüz ilk bölümlerden gerilim had safhaya çıktı. Bu gerilimlerin çoğunda da Berna Keklikler'in imzası vardı. Yine TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında şampiyon olarak şöhrete kavuşan Berna Keklikler ilk bölümden bizi neler beklediğini göstermişti. Aslında bir güzellik yarışmasında derecesi bile olan Berna Keklikler kendini yeniden yaratmış gibi. İşte Berna Keklikler'in estetiksiz hali.
Son olarak Nagihan Karadere ile yaşadığı kavgayla ekrana damgasını vuran Berna Keklikler hakkındaki bazı gerçekler herkesi şaşkına çevirdi.
İlk Survivor macerasını 2017 yılında yaşayan Berna Keklikler hakkındaki en çok şaşırtan detay ise eski hali oldu. Berna Keklikler, estetikle kendisini baştan yaratmıştı.
BERNA KEKLİKLER KİMDİR?
Survivor Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. Üç kardeştir, bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır.
Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır.