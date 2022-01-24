Survivor Berna’nın ağzı yüzü komple estetik çıktı! 2022 All-star Berna Keklikler eski estetiksiz haliyle sanki başka biri

Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Mert Öcal'ın ardından sürgün adasına giden 2. yarışmacı oldu.