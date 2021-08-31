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Survivor Berna Keklikler'in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın

Survivor Berna Keklikler'in dudak uçuklatan değişimi! Survivor 2017 yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yayınladığı mayolu pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; fenomen yarışmacının yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Berna Keklikler'i tanımakta zorlanarak "Bu nasıl değişim", "Estetik değil bu, bu başka bir şey" yorumlarında bulundu. Öte yandan mayolu pozlarını takipçileriyle paylaşan Keklikler'in fit hali dikkat çekti. İşte Berna Keklikler'in son hali...

31.08.2021 21:06 - Son Güncelleme: 31.08.2021 21:06
Survivor Berna Keklikler’in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın

Göz6 evinde şampiyon olduktan sonra Survivor 2017'ye katılan ve burada gösterdiği performansla geniş kesim tarafından tanınan Berna Keklikler, yarışmanın ardından bambaşka birine dönüştü.

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Survivor Berna Keklikler’in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın

Düzenli spor yapmaya başlayan Keklikler, siyah mayosu ile verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı.

Survivor Berna Keklikler’in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın

Fit görüntüsü hayran bırakan fenomen yarışmacının yıllar içindeki değişimi olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Berna Keklikler'i tanımakta zorlanarak "Bu nasıl değişim", "Estetik değil bu, bu başka bir şey" yorumlarında bulundu.

Survivor Berna Keklikler’in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın

Öte yandan "Survivor tarihinin en güzel kadını" gibi yorumlar alan ünlü yarışmacıya estetiğin dozunu artırdığı yönünde yorumlar da geldi.

Survivor Berna Keklikler’in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın

İşte başta Berna Keklikler olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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