Survivor Berna Keklikler'in dudak uçuklatan değişimi! Cesur mayosuyla poz verdi sosyal medya kavruldu Berna’nın son haline bakın
Survivor Berna Keklikler'in dudak uçuklatan değişimi! Survivor 2017 yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yayınladığı mayolu pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; fenomen yarışmacının yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Berna Keklikler'i tanımakta zorlanarak "Bu nasıl değişim", "Estetik değil bu, bu başka bir şey" yorumlarında bulundu. Öte yandan mayolu pozlarını takipçileriyle paylaşan Keklikler'in fit hali dikkat çekti. İşte Berna Keklikler'in son hali...
31.08.2021 21:06
- Son Güncelleme: 31.08.2021 21:06
Göz6 evinde şampiyon olduktan sonra Survivor 2017'ye katılan ve burada gösterdiği performansla geniş kesim tarafından tanınan Berna Keklikler, yarışmanın ardından bambaşka birine dönüştü.
Fit görüntüsü hayran bırakan fenomen yarışmacının yıllar içindeki değişimi olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Berna Keklikler'i tanımakta zorlanarak "Bu nasıl değişim", "Estetik değil bu, bu başka bir şey" yorumlarında bulundu.