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Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Gece yarısı ıslak tenis kortunda koşuşturan Berna’ya bakın...

Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Survivor 2022 All Star'da yarışan Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Keklikler, son olarak gece yarısı yağmur yağarken tenis kortunda koşuşturduğu anları yayınladı. Beyaz mini eteği ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen fenomen yarışmacı, kısa sürede gündem oldu. İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı...

23.09.2022 00:18 - Son Güncelleme: 23.09.2022 00:23
Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Gece yarısı ıslak tenis kortunda koşuşturan Berna’ya bakın...

Survivor'ın son sezonunda yarışan Berna Keklikler, yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Gece yarısı ıslak tenis kortunda koşuşturan Berna’ya bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan Keklikler, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Gece yarısı ıslak tenis kortunda koşuşturan Berna’ya bakın...

Keklikler, son olarak gece yarısı yağmur yağarken tenis kortunda koşuşturduğu anları yayınladı.

Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Gece yarısı ıslak tenis kortunda koşuşturan Berna’ya bakın...

Beyaz mini eteği ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen fenomen yarışmacı, kısa sürede gündem oldu.

Survivor Berna Keklikler yağmur altında beyaz mini eteğiyle paylaştı! Gece yarısı ıslak tenis kortunda koşuşturan Berna’ya bakın...

Instagram'da 400 bine yakın takipçi sayısına ulaşan Keklikler'in paylaşımına yorum yağdı.

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