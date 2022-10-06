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Haberler Magazin Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna'nın hem tarzı hem dansı olay...

Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna'nın hem tarzı hem dansı olay...

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Berna Keklikler, yarışmanın ortalarında elenmiş ve sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz büstiyeri ve mini eteği ile kamera karşısına geçen Keklikler, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Keklikler'in çok konuşulan kalça dansı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı...

06.10.2022 23:00 - Son Güncelleme: 06.10.2022 23:08
Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna’nın hem tarzı hem dansı olay...

Survivor'ın son sezonunda yarışan ve yarışmanın ortalarında elenen Berna Keklikler, çok kez sürgün adasına gönderilmesiyle dikkatleri üzerine çeken isim olmuştu.

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Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna’nın hem tarzı hem dansı olay...

Açıklamalarıyla da sık sık yarışmaya damga vuran Keklikler, elendikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna’nın hem tarzı hem dansı olay...

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna’nın hem tarzı hem dansı olay...

Beyaz büstiyeri ve mini eteği ile kamera karşısına geçen Keklikler, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

Survivor Berna Keklikler kalça dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Beyaz süper minisi ile kıvıran Berna’nın hem tarzı hem dansı olay...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

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