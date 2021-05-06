Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…
Survivor Berkay'ın babası bakın kim çıktı! 2021 Survivor gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran yarışmadaki performansıyla büyük beğeni topluyor. Kısa sürede fenomen haline gelen yarışmacının özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Survivor Berkay'ın babasını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Survivor Berkay'ın bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu babası…
06.05.2021 23:34
- Son Güncelleme: 06.05.2021 23:34