RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…

Survivor Berkay'ın babası bakın kim çıktı! 2021 Survivor gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran yarışmadaki performansıyla büyük beğeni topluyor. Kısa sürede fenomen haline gelen yarışmacının özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Survivor Berkay'ın babasını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Survivor Berkay'ın bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu babası…

06.05.2021 23:34 - Son Güncelleme: 06.05.2021 23:34
Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…

2021 Survivor gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran yarışmadaki performansıyla büyük beğeni topluyor. Yarışmadaki performansıyla kısa süre içinde fenomen haline gelen Berkay'ın özel hayatı sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…

Berkay'ın hayatı hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, fenomen yarışmacının babasının kim olduğunu öğrendiklerinde ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki Survivor Berkay kimdi? Survivor Berkay'ın babası kim? İşte yanıtlar…

Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?
Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.

Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…

23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer Spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

Survivor Berkay’ın babası bakın kim çıktı! Duyanlar inanamadı meğer Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan eski milli futbolcu…

Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa'lıdır.