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Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

Survivor Berkay Yuvakuran bakın kaç yaşındaymış! Eleme potasında Ayşe ve Poyraz ile yer alan Berkay Yuvakuran, SMS oylaması sonucu Survivor'a veda eden isim oldu. Fenomen yarışmacının Survivor 2021'den elenmesinin ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran ve Alperen Yuvakuran ile üçüz kardeş olarak dünyaya gelen Berkay'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar…

23.06.2021 00:55 - Son Güncelleme: 23.06.2021 01:36
Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

Eleme potasında Ayşe ve Poyraz ile yer alan Berkay Yuvakuran, SMS oylaması sonucu Survivor'a veda eden isim oldu. Fenomen yarışmacının Survivor 2021'den elenmesinin ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran ve Alperen Yuvakuran ile üçüz kardeş olarak dünyaya gelen Berkay'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı.

Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

İşte başta Berkay Yuvakuran olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

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