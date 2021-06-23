Survivor Berkay bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran'ın kardeşi meğer…

Survivor Berkay Yuvakuran bakın kaç yaşındaymış! Eleme potasında Ayşe ve Poyraz ile yer alan Berkay Yuvakuran, SMS oylaması sonucu Survivor'a veda eden isim oldu. Fenomen yarışmacının Survivor 2021'den elenmesinin ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olan Berkay Yuvakuran'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran ve Alperen Yuvakuran ile üçüz kardeş olarak dünyaya gelen Berkay'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar…

23.06.2021 00:55 - Son Güncelleme: 23.06.2021 01:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





