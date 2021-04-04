Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi havuzun içinden paylaştı! İşte bikini sezonunu açan Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk...

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Berkan Karabulut olmuştu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan ancak başarılı performansıyla son 4'e kadar kalan Berkan Bulut şimdilerde Survivor sonrası hayatının tadını çıkarıyor. Geçen yıl kazandığı ödül nedeniyle bu yıl Dominik Cumhuriyet'ine sevgilisi Lale Onuk'la birlikte giden Berkan Karabulut, tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sevgilisinin yarışmaya katılmasının ardından fenomene dönüşen Lale Onuk bikinili halleriyle sosyal medya gündeminde...

04.04.2021 17:38 - Son Güncelleme: 04.04.2021 17:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





