Survivor Batuhan'ın kardeşi bombayı saldı şampiyon Nisa'yı hedef aldı 'keşke abim de yatsaydı' Acun Ilıcalı'yla kriz sonrası şimdi de...
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazdığı mektubun bunda etkili olduğu iddia edilirken, Karacakaya'nın annesinin paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı canlı yayında bir açıklama yaparken bu kez taş Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya'dan geldi. İşte krizin tüm detayları...
02.07.2022 10:36 - Son Güncelleme: 02.07.2022 10:36
Ocak ayında başlayan Survivor All Star'da yaklaşık altı aylık kıyasıya mücadele sona erdi. Sonuç canlı yayında açıklanırken, SMS oylaması sonucu gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. Bir önceki All Star'da mutlu sona ulaşan Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa, iddialı rakipleri arasında sürpriz şekilde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
"OĞLUMUN HAKKI YENDİ"
Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.