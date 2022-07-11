Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya göndermeli bomba! Şampiyon Nisa’dan vurdu! ’Kazandığı araba verilmedi’ deniyordu

"KEŞKE ABİM DE YATSAYDI!"

Melisa Karacakaya açıklamasında, "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer vermişti.

Bu yaşananların ardından ortalık yine karıştı.