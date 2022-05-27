Survivor Batuhan'a ağzına geleni söyledi 'Batuhan gibi zehirli insanlar...' Kafayı fena taktı söz gelince bombaladı
Geçmiş sezonlara damga vuran yarışmacıların yer aldığı ve rekabetin her yeni bölümde biraz daha arttığı yarışmanın en iddialı isimlerinden biri Batuhan Karacakaya. İddialı söylemleri ve başarılı performansıyla adım adım finala koşan Batuhan Karacakaya tıpkı ilk sezonda olduğu gibi hem performansı hem de girdiği polemiklerle epey konuşuluyor. Ancak bu kez Batuhan'ı hedef alan isim bambaşka bir yerden...
Gerek Survivor 2021'de olsun gerek Survivor 2022 All-Star'da olsun, Batuhan Karacakaya yarışmanın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri.
Tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluk adaylarından biri olan Batuhan Karacakaya hem performansı hem de girdiği polemiklerle çok konuşuluyor
Zaman zaman tartışmaların tam ortasında kalan Batuhan Karacakaya bu kez bir yarışmacının fazlasıyla sert sözlerinin hedefi oldu.
TÜRK SURVIVOR'I BİTTİ SIRA YUNAN'DA
Survivor Yunanistan yarışmacılarından Takis ( Dede ) 'ten Batuhan ve Kırmızı Takım'a sert sözler geldi.
İlk kez oynanan Türk - Yunan oyununda Kırmızı Takım'da bulunan ve performansı yüzünden bir sonraki konseyde Türk Survivorındaki yarışmacılar tarafından elenmesi temenni edilen ve sonrasında girdiği ilk potada da elenen Takis'in eleme haberinin Türkiye'deki yarışmacılara verilmesi sonrasında Kırmızı Takım'daki yarışmacıların mutluluk dolu görüntülerine Takis'ten sert tepki geldi.