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Haberler Magazin Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi" Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i...

Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi" Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteriyle adını duyuran ve Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı. Askerden dönen Karacakaya, kamuflajlı pozlarını Instagram'da askerlik fotoğraflarını yayınlayarak duygularını dile getirdi. "Gurur vericiydi" diyen Karacakaya, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...

01.06.2023 01:20 - Son Güncelleme: 01.06.2023 01:32
Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i...

'Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent Ziyagil'i olarak ünlenen ve son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i...

Vatani görevini tamamlayan Karacakaya, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i...

Askerliğini Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapan Karacakaya, askerde çekilen fotoğraf karelerini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i...

"GURUR VERİCİYDİ"
Karacakaya, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplilerdi. Dilerim ki Allah her daim onların yardımcıları olsun.

Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i...

Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum.

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