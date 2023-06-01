Survivor Batuhan Karacakaya vatani görevini tamamladı! Askerlik fotoğraflarını ilk kez paylaştı! “Gurur vericiydi" Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i...
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent Ziyagil karakteriyle adını duyuran ve Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Batuhan Karacakaya, vatani görevini yaptı. Askerden dönen Karacakaya, kamuflajlı pozlarını Instagram'da askerlik fotoğraflarını yayınlayarak duygularını dile getirdi. "Gurur vericiydi" diyen Karacakaya, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
01.06.2023 01:20 - Son Güncelleme: 01.06.2023 01:32
'Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent Ziyagil'i olarak ünlenen ve son olarak 'Survivor' yarışmasında boy gösteren Batuhan Karacakaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.