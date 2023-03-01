Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke etti! Bacağına ne olduğu merak edilen Barış Telli meğer...

Barış Telli'ye yardımda bulunan Hülya Avşar "Helali hoş olsun sözünün gittiği en doğru yer olduğu düşünüyorum. Hepimizi gururlandırdılar. bana da doğum günü hediyesi oldu. Çok çok çok çok mutluyum" dedi.