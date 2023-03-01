Survivor Barış ve Hülya Avşar arasındaki gerçek herkesi şoke etti! Bacağına ne olduğu merak edilen Barış Telli meğer...
Bu sezon beklediği reytinglerin altında kaldığı iddia ediken Survivor 2023, ekran macerasına devam ediyor. Ünlüler ve gönülüler takımlarının mücadele ettiği programda en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Barış Telli. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, azmiyle takdir topluyor ve ilham veriyor. Hakkında araştırma yapanlarsa Hülya Avşar gerçeğini duyunca şaşırdı. İşte haberin detayları...
01.03.2023 10:11 - Son Güncelleme: 01.03.2023 10:14
4 yaşında topun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında tek ayağını kaybeden başarılı sporcu Barış Telli, Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.
Barış Telli'nin atletizm yarışları öncesinde Hülya Avşar'a ulaşıp ondan protez bacak konusunda yardım istediği ve Avşar'ın da bu konuda yardımcı olduktan sonra gerek diplomatik, gerek maddi gerekse manevi olarak Telli'ye yardımda bulunduğu ortaya çıktı.
Barış Telli'ye yardımda bulunan Hülya Avşar "Helali hoş olsun sözünün gittiği en doğru yer olduğu düşünüyorum. Hepimizi gururlandırdılar. bana da doğum günü hediyesi oldu. Çok çok çok çok mutluyum" dedi.