Survivor Barış Murat Yağcı’nın aşk sicili kabarık çok kabarık çok! Nisa Bölükbaşı’nın eski sevgilisi Barış büyük çapkın çıktı

Survivor All Star'da yarışmacılar arasında yakın dostluklar da kuruluyor, gerilimler de yaşanıyor. Evrim, oynanan bir oyun sonrası Barış için garip ifadelerde bulundu. Sevincini çirkin bulup hayranlarına ve eski sevgililerine anlam veremediğini dile getirdi, ortalık karıştı.