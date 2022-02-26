Survivor Barış Murat Yağcı'nın aşk sicili kabarık çok kabarık çok! Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış büyük çapkın çıktı
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir dörtlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusuyken önceki gün tartışma yaşadılar. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Evrim Keklik'in de hakkında 'iğrenç' ifadesini kullandığı Barış Murat Yağcı büyük bir çapkın çıktı.
26.02.2022 11:02 - Son Güncelleme: 26.02.2022 11:03
Survivor All Star'da yarışmacılar arasında yakın dostluklar da kuruluyor, gerilimler de yaşanıyor. Evrim, oynanan bir oyun sonrası Barış için garip ifadelerde bulundu. Sevincini çirkin bulup hayranlarına ve eski sevgililerine anlam veremediğini dile getirdi, ortalık karıştı.
Barış Murat Yağcı'ya parkurda sinirlenen Evrim sözleriyle Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in sevgili olduğunu adeta kanıtladı. Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalamadı.
Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap verdi.
Evrim Keklik'in 'bir türlü anlam vermediği' Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilileri arasında yok yok.