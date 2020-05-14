Haberler Galeri Magazin Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Survivor Ünlüler-Gönüllüler tüm hızıyla devam ederken yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Barış Murat Yağcı. Daha önce ünlü oyuncu Birce Akalay ile kuzen olduklarını açıklayan Barış Murat Yağcı yarışmada hem performansı hem de yakışıklılığı ile göz dolduruyor. 1991 doğumlu Barış Murat Yağcı önce Ünlüler'de yer aldı. Ancak daha sonra Gönüllüler' geçti. Pek çok tartışmanın odak noktası olan Barış Murat Yağcı sonra olarak takım arkadaşı Yasi Obuz ile yaşadığı kavgayla çok konuşulmuştu. Survivor Barış bu kadar dikkat çekince hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği görünce şoke oldu. Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir görsel ikizi varmış hem de bir Hollywood ünlüsü. Görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyecesiniz.

14.05.2020 11:00 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





