RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Survivor Ünlüler-Gönüllüler tüm hızıyla devam ederken yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Barış Murat Yağcı. Daha önce ünlü oyuncu Birce Akalay ile kuzen olduklarını açıklayan Barış Murat Yağcı yarışmada hem performansı hem de yakışıklılığı ile göz dolduruyor. 1991 doğumlu Barış Murat Yağcı önce Ünlüler'de yer aldı. Ancak daha sonra Gönüllüler' geçti. Pek çok tartışmanın odak noktası olan Barış Murat Yağcı sonra olarak takım arkadaşı Yasi Obuz ile yaşadığı kavgayla çok konuşulmuştu. Survivor Barış bu kadar dikkat çekince hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği görünce şoke oldu. Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir görsel ikizi varmış hem de bir Hollywood ünlüsü. Görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyecesiniz.

14.05.2020 11:00 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:00
Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Survivor Barış'ın ikizini görünce çok şaşıracaksınız İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere ünlülerin inanılmaz benzerlikleri.

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Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

Survivor Barış Murat Yağcı herkesi şoke etti! Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.

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