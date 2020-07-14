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Survivor Barış Murat Yağcı gören herkesi şoke etti! Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Cemal Can Canseven ile birlikte Barış Murat Yağcı oldu. Daha önce ünlü oyuncu Birce Akalay ile kuzen olduklarını açıklayan Barış Murat Yağcı yarışmada hem performansı hem de yakışıklılığı ile göz doldurdu. Ancak yaşadığı sakatlık sonrası hem performansı düştü hem de eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 1991 doğumlu Barış Murat Yağcı önce Ünlüler'de yer aldı. Ancak daha sonra Gönüllüler' geçti. Pek çok tartışmanın odak noktası olan Barış Murat Yağcı sonra olarak takım arkadaşı Yasin Obuz ile yaşadığı kavgayla çok konuşuldu. Gelin görün ki bu olaylı yarışma macerası finale kadar gelmesiyle bitti. Survivor Barış bu kadar dikkat çekince hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği görünce şoke oldu. Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir görsel ikizi varmış hem de bir Hollywood ünlüsü. Görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyecesiniz.

14.07.2020 14:57 - Son Güncelleme: 14.07.2020 14:57
Survivor Barış Murat Yağcı gören herkesi şoke etti! Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Survivor Barış'ın ikizini görünce çok şaşıracaksınız İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere ünlülerin inanılmaz benzerlikleri.

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Survivor Barış Murat Yağcı gören herkesi şoke etti! Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Survivor Barış Murat Yağcı gören herkesi şoke etti! Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Survivor Barış Murat Yağcı gören herkesi şoke etti! Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

Survivor Barış Murat Yağcı gören herkesi şoke etti! Meğer Barış Murat Yağcı'nın bir ikizi varmış

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.

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