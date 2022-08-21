Survivor Ayşe Yüksel’in yatak pozu sevenlerini kızdırdı! Sosyal medyayı ikiye böldü! Masterchef Sergen’le aşk yaşadığı iddia ediliyordu...
Survivor 2022'ye damga vuran performansıyla adından sıkça bahsettiren Ayşe Yüksel, yarışmayı dördüncü olarak sonlandırmıştı. Yarışmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yüksel, bir dönem Masterchef Türkiye ile adını duyuran Sergen Özen'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Fenomen yarışmacı şimdi ise yatak pozuyla çok konuşuldu. Yüksel'in bikinisiyle verdiği yatak pozu sosyal medyayı adeta ikiye böldü. İşte Ayşe Yüksel'in sevenlerini kızdıran o paylaşımı...
21.08.2022 18:41 - Son Güncelleme: 21.08.2022 18:41
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a 2022'de yarışan Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı ile finale kaldı.
MasterChef'te sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sergen Özen Survivor'ın final gecesinden Ayşe'yi desteklediği ve yanında olduğu öne sürüldü.