Survivor Ayşe Yüksel'den Yiğit Poyraz'la aşk itirafı geldi 'sevgi var!' Masterchef Yasin Obuz'la adı anılan Ayşe Yüksel...
TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmiyor... Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasın ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna nihayet yanıt verdi. İşte Ayşe Yüksel'in o açıklaması.
Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor 2021'in final dörtlüsüne Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz oturmuştu. Bu dörtlü sezon boyunca da oldukça fazla adından söz ettirmişleri. Özellikle Ayşe ve Poyraz bunların başında geliyor
Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.