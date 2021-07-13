Survivor Ayşe Yüksel'den Yiğit Poyraz'la aşk itirafı geldi 'sevgi var!' Masterchef Yasin Obuz'la adı anılan Ayşe Yüksel...

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmiyor... Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasın ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna nihayet yanıt verdi. İşte Ayşe Yüksel'in o açıklaması.

13.07.2021 09:29 - Son Güncelleme: 13.07.2021 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





