Survivor Ayşe Yüksel sadece göğsünü kapattığı bluzle rezil rüsva oldu savunması Poyraz’a kaldı! Eski Survivor yerden yere vurmuştu

Survivor 2021'i İsmil Balaban şampiyon tamamladı tamamlamasına ama hiç bu kadar konuşulmadı. Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından Ayşe Yüksel, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Günlerde verdiği pozlarla çok konuşulan Ayşe Yüksel bu kez rezil oldu. Ayşe Yüksel'e laf atanlardan biri de eski Survivor yarışmacılarından Sude Burcu olunca ortalık birbirine girdi.