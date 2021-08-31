Survivor Ayşe Yüksel sadece göğsünü kapattığı bluzle rezil rüsva oldu savunması Poyraz'a kaldı! Eski Survivor yerden yere vurmuştu
Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Ancak gelin görün ki bu kez bir skandalla gündemde. Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde giydiği beyaz bağlamalı bluzüyle rezil olmuştu. Sadece göğsünü kapatan bluzu bilinenin dışında bağlayan Ayşe Yüksel'i önce sosyal medya kullanıcıları, sonra da eski Survivor yarışmacılarından Sude Burcu yerden yere vurmuştu. Sonrasında sevgili oldukları iddia edilen Yiğit Alp Poyraz, sosyal medya hesabından Ayşe Yüksel'i savundu.
Survivor 2021'i İsmil Balaban şampiyon tamamladı tamamlamasına ama hiç bu kadar konuşulmadı. Survivor'ın başarılı kadın yarışmacılarından Ayşe Yüksel, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Günlerde verdiği pozlarla çok konuşulan Ayşe Yüksel bu kez rezil oldu. Ayşe Yüksel'e laf atanlardan biri de eski Survivor yarışmacılarından Sude Burcu olunca ortalık birbirine girdi.
Survivor'ın yorgunluğunu yaptığı tatille atan Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerdeki bir bluz seçimiyle sosyal medyayı salladı.
Farklı şekillerde de bağlanan bluzu diline dolayanlardan biri de şimdilerde Survivor All-Star'a hazırlanan Sude Burcu oldu.
Önümüzdeki sezon ekranlara gelecek olan All Star'da bir arada yer alacak olan ikiliden Survivor'ın 2019 sezonunda yarışan Sude Burcu, 2021 sezonunda yarışan Ayşe'nin giymiş olduğu kıyafeti Twitter hesabında "Birileri lütfen o üstün o şekilde bağlanarak harcanmayacağını öğretsin yoksa göz zevkimden olacağım." ifadelerini kullanarak eleştirdi.