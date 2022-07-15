Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef'ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...
Survivor'ın en sevilen ve yarışma sonrası fenomenleşen isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel hakkında çeşitli haber sitelerinde ortaya atılan aşk iddiası kısa sürede dilden dile yayıldı. Ayşe Yüksel gerçekten aşkı Masterchef'te bulmuş olabilir mi? Yarışmada adı Yiğit Poyraz'la aşk dedikodularına karışan, sonrasında 14 Şubat nedeniyle çektikleri bir video yüzündedn adı eski Masterchef yarışmacılarından Batuhan Bayır'la anılan Ayşe Yüksel bu kez başka bir Survivor yarışmacısıyla anılıyor. İşte detaylar...
15.07.2022 15:54 - Son Güncelleme: 15.07.2022 15:54