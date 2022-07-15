Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef’ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

2020 senesine de Survivor yarışmacısı Sercan'ın, aynı sezon yarıştığı Nisa'ya karşı hisleri olduğu konuşulmuş ve ikili canlı yayında karşı karşıya gelmişlerdi. Fakat Nisa, Sercan'ı abisi gibi gördüğünü söyleyerek eğer bir hoşlandı varsa bunun Sercan tarafından tek taraflı olduğunu ima etmişti.