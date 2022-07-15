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Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef'ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef'ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

Survivor'ın en sevilen ve yarışma sonrası fenomenleşen isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel hakkında çeşitli haber sitelerinde ortaya atılan aşk iddiası kısa sürede dilden dile yayıldı. Ayşe Yüksel gerçekten aşkı Masterchef'te bulmuş olabilir mi? Yarışmada adı Yiğit Poyraz'la aşk dedikodularına karışan, sonrasında 14 Şubat nedeniyle çektikleri bir video yüzündedn adı eski Masterchef yarışmacılarından Batuhan Bayır'la anılan Ayşe Yüksel bu kez başka bir Survivor yarışmacısıyla anılıyor. İşte detaylar...

15.07.2022 15:54 - Son Güncelleme: 15.07.2022 15:54
Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef’ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

Önceki gün çeşitli haber sitelerine düşen bu aşk iddiası kısa sürede yankı buldu. İşte detaylar...

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Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef’ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

Acun Ilıcalı'nın sunmuş olduğu Var mısın Yok musun? programında yarışmacı olan Hakan ve Gizem de, program vesilesiyle tanışıp evlenmiş, geçtiğimiz senelerde kızlarını kucaklarına almıştı.

Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef’ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

2020 senesine de Survivor yarışmacısı Sercan'ın, aynı sezon yarıştığı Nisa'ya karşı hisleri olduğu konuşulmuş ve ikili canlı yayında karşı karşıya gelmişlerdi. Fakat Nisa, Sercan'ı abisi gibi gördüğünü söyleyerek eğer bir hoşlandı varsa bunun Sercan tarafından tek taraflı olduğunu ima etmişti.

Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef’ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

Daha sonrasında yine aynı sezonda birlikte yarışan Nisa ve Barış'ın öpüşme videoları sosyal medyayı sallamış ve ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştı.

Survivor Ayşe Yüksel aşkı Masterchef’ten buldu! TV 8 izdivaç evine döndü dam üstünde saksağan bir aşk! Sergen Özen...

Sonrasında Nisa gönlünü bir başka Survivor olan Ogeday Girişken'e kaptırmıştı.

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