Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...
Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! Acun Ilıcalı'nın programı Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aycan da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Şu sıralar Survivor All Star'a katılacağı iddiasıyla gündemde olan Aycan Yanaç'ın tatil pozlarını görenler, yüzündeki değişime dikkat çekti. Çenesi sivrilen 22 yaşındaki Aycan Yanaç'ın son hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
09.07.2021 14:26
- Son Güncelleme: 09.07.2021 14:31