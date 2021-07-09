Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...

Aycan Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi? Olmamış yaa..." şeklinde yorumlar yaptılar. Bazıları ise "Sana ne oldu Aycan?" diyerek geçirdiği değişimi sordu. İşte başta Aycan Yanaç olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...