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Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...

Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! Acun Ilıcalı'nın programı Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Aycan da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Şu sıralar Survivor All Star'a katılacağı iddiasıyla gündemde olan Aycan Yanaç'ın tatil pozlarını görenler, yüzündeki değişime dikkat çekti. Çenesi sivrilen 22 yaşındaki Aycan Yanaç'ın son hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

09.07.2021 14:26 - Son Güncelleme: 09.07.2021 14:31
Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...

"SANA NE OLDU AYCAN?"

Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! Survivor 2020'ye atılarak adını geniş kitlelere duyuran futbolcu Aycan Yanaç da estetik yaptıran isimler arasına katıldı. Çenesi sivrien Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.

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Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...

Aycan Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi? Olmamış yaa..." şeklinde yorumlar yaptılar. Bazıları ise "Sana ne oldu Aycan?" diyerek geçirdiği değişimi sordu. İşte başta Aycan Yanaç olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...

Tuvana Türkay

Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...
Survivor Aycan Yanaç'ın bikinili pozlarını gören şaştı kaldı 'sana ne oldu?' yorumları havada uçuştu! İşte Aycan Yanaç'ın değişimi...