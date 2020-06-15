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Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Aycan Yanaç'tı... Ünlüler Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki genç futbolcu Aycan Yanaç güzelliği, başarısı ve özellikle özel hayatı gündem yaratan Aycan Yanaç, kısa bir süre önce aday veda etmişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede milyonlarca takipçi edinen Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'ı görenler şaştı kaldı. Aycan Yanaç'ın annesine benzerliği şaşırtan cinsten. İşte başta Survivor'dan elenen Aycan Yanaç olmak üzere ünlülerin anneleri.

15.06.2020 09:52 - Son Güncelleme: 15.06.2020 09:52
Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi

41 KERE MAŞALLAH

Survivor'da hem başarılı performansı hem de güzellğiyle dikkat çeken isimlerden biri olmuştu Aycan Yanaç. 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde doğan Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında forma giyiyor, forvet mevkisinde oynuyor.

Survivor öncesi aktif futbol hayatına devam eden Aycan Yanaç, Survivor ile birlikte Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Adına hayran kulüpleri açılan Aycan Yanaç'ın annesini görenler şaştı kaldı. Nedeni ise anne-kızın inanılmaz benzerliği. İşte başta Survivor Aycan Yanaç olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi

Can Yaman ve annesi

Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi
Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi
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