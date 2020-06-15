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Survivor Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'la olan benzerliği şoke etti! İşte Aycan Yanaç'ın annesi

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Aycan Yanaç'tı... Ünlüler Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki genç futbolcu Aycan Yanaç güzelliği, başarısı ve özellikle özel hayatı gündem yaratan Aycan Yanaç, kısa bir süre önce aday veda etmişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede milyonlarca takipçi edinen Aycan Yanaç'ın annesi Melek Yanaç'ı görenler şaştı kaldı. Aycan Yanaç'ın annesine benzerliği şaşırtan cinsten. İşte başta Survivor'dan elenen Aycan Yanaç olmak üzere ünlülerin anneleri.

15.06.2020 09:52 - Son Güncelleme: 15.06.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





