Survivor Avatar Atakan Arslan'ın küçük fenomen oğlu Leon'a kardeş geliyor! Cinsiyeti belli oldu bir yıldız daha yolda...
Survivor Avatar Atakan Arslan'ın küçük fenomen oğlu Leon'a kardeş geliyor! Cinsiyeti, belli oldu bir yıldız daha yolda... 'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksçu Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile nikah masasına oturdu. Çift, 2018'de Leon Aslan Arslan adını verdikleri bebeklerini kucağına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu tattı. Survivor All-Star'da yarışan Avatar Atakan Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. İkinci kez baba olacağı haberinin ardından ikinci evladının cinsiyetini de açıkladı.
21.09.2022 17:02 - Son Güncelleme: 21.09.2022 17:05
Survivor Avatar Atakan Arslan'ın küçük fenomen oğlu Leon'a kardeş geliyor! Cinsiyeti belli oldu bir yıldız daha yolda...
Ailesi ile sık sık fotoğraf paylaşan Atakan Arslan'ın eşi ve 4 yaşındaki oğlu Leon sosyal medya gündeminde.
Survivor'da Avatar Atakan olarak hafızalara kazınan Atakan Arslan Instagram hesabından bu karelerle müjdeli haberi verdi.
Şimdilerde bir çocuk sahibi daha olacak olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, son olarak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.