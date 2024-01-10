Survivor ateşi aşk ateşine yenik düştü "Sevgilimi özledim" Turabi'nin kanlısı Poyraz ille de Yasmin diyor! Yarışmadan ayrılıyor mu?

İlk olarak Survivor 2021'le hayatlarımıza giren Yiğit Alp Poyraz, bu sezon All-Star formatında yayınlanan Survivor kadrosunda yer alıyor. İlk bölümden Turabi Çamkıran ile gırtlak gırtlağa gelen Yiğit Poyraz, Survivor öncesinde Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşamaya başlamıştı. Önceki akşam ada konseyinde ise Poyraz dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte detaylar...