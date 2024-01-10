Survivor ateşi aşk ateşine yenik düştü "Sevgilimi özledim" Turabi'nin kanlısı Poyraz ille de Yasmin diyor! Yarışmadan ayrılıyor mu?

İlk olarak Survivor 2021'le hayatlarımıza giren Yiğit Alp Poyraz, bu sezon All-Star formatında yayınlanan Survivor kadrosunda yer alıyor. İlk bölümden Turabi Çamkıran ile gırtlak gırtlağa gelen Yiğit Poyraz, Survivor öncesinde Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşamaya başlamıştı. Önceki akşam ada konseyinde ise Poyraz dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ada konserinde açıklanan performans sıralaması ile ilgili konuştu. Meğer Poyraz aşk hasreti çekiyormuş.
Yiğit Poyraz bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.
Survivor All-Star yarışmacısı Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade etti.