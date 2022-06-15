Survivor Atakan bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı işte Çağan Atakan Arslan’ın memleketi...

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 Ağustos 1989 yılında dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza attı.