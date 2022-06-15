Survivor Atakan bakın aslen nereliymiş! Herkes başka sanıyordu duyan inanamadı işte Çağan Atakan Arslan’ın memleketi...
Survivor Atakan bakın aslen nereliymiş! Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'ın 14 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Hikmet, Ogeday ve Nisa ile elemeye kalan Çağan Atakan Arslan adaya veda eden isim oldu. Dominik macerası sona eren ünlü ismin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 Ağustos 1989 yılında dünyaya gelen fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "Çağan Atakan Arslan aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı aratıldı. Atakan Arslan'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Çağan Atakan Arslan'ın memleketi...
15.06.2022 01:40 - Son Güncelleme: 15.06.2022 01:41
Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan Çağan Atakan Arslan, bu akşam adaya veda etti.
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?
Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 27 Ağustos 1989 yılında dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza attı.
İnternet kullanıcıları, en çok "Çağan Atakan Arslan aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı arattı. Arslan'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.