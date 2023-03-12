Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: "Acil durum..."

ORTALIK KARIŞTI

Eleme adayı belirleme konseyi olarak başlayan ancak acil durum konseyine dönüşen gecenin sonunda Acun Ilıcalı mavi takımda Asena ve Merve arasında fiziksel bir kavga yaşandığını açıkladı.

İki yarışmacının yarışma kurallarını zorlayacak derecede olay yaşadığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlarımla görüşmedim ve bir toplantı yapamadım. Bu konsey bir eleme konseyiyken bir acil durum konseyine dönüştü." dedi.