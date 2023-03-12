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Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: "Acil durum..."

Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti. Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıktı. Gönüllüler takımı kızları arasında 'İspiyonculuk' iddiasıyla başlayan kavga sonrası ortalık karıştı. Çıkan kavgayı set ekibi zor ayırırken ekrana yansımayan kavganın görüntüleri ifşa oldu. O görüntülerin ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı ve Merve ile Asena hakkındaki kararı açıkladı.

12.03.2023 13:11 - Son Güncelleme: 12.03.2023 13:32
Survivor Asena ve Merve’nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: Acil durum...

"ACİL DURUM..."

Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti.

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Survivor Asena ve Merve’nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: Acil durum...

Takımların kıyasıya ter döktüğü yarışmada dokunulmazlık heyecanı vardı. Zorlu parkurda kazanan ünlüler takımı olurken gecenin sonunda şoke eden veda yaşandı.

Survivor Asena ve Merve’nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: Acil durum...

ORTALIK KARIŞTI

Eleme adayı belirleme konseyi olarak başlayan ancak acil durum konseyine dönüşen gecenin sonunda Acun Ilıcalı mavi takımda Asena ve Merve arasında fiziksel bir kavga yaşandığını açıkladı.

İki yarışmacının yarışma kurallarını zorlayacak derecede olay yaşadığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlarımla görüşmedim ve bir toplantı yapamadım. Bu konsey bir eleme konseyiyken bir acil durum konseyine dönüştü." dedi.

Survivor Asena ve Merve’nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: Acil durum...

SENEM'İN VEDASI ŞOKE ETTİ

Gönüllüler takımında yaşanan fiziksel kavganın Senem'in ayrılık kararı almasına neden olduğunu belirten Ilıcalı'nın açıklamaları karşısında yarışmacılar da şoke oldu.

Survivor Asena ve Merve’nin kavgası olay! Televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ifşa oldu Acun bileti kesti: Acil durum...

Acun Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü mavi takımdan Senem yaşanan bu olay karşısında Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve. Ciddi bir olay yaşandı ve bunun sonrasında Senem Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı.

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