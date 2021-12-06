Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.