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Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi, törene ünlü yağdı. Eski futbolcu Sercan Yıldırım aradığı aşkı Nihal Yönel'de buldu. Survivor'da yarışma boyunca çapkınlıkları ile gündeme gelen Sercan Yıldırım'ı parkurlarda birlikte mücadele verdiği arkadaşları yalnız bırakmadı. Survivor Sercan Yıldırım'ın şahitliğini ise teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.

06.12.2021 15:04 - Son Güncelleme: 06.12.2021 15:13
Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

SURVIVOR ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI!

Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi, törene ünlü yağdı.

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Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile dünyaevine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

Genç çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıyarken, Sercan'ın şahitliğini teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı. Sağlam, Yıldırım çiftini kutladı ve ömür boyu mutluluk diledi.

Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler

YİNE SURVIVOR'A GİDİYOR

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Sercan'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak Survivor All-Star Yarışması'na katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.

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