Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi törene ünlü yağdı işte ilk kareler
Survivor arkadaşları düğününde yalnız bırakmadı! Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel evlendi, törene ünlü yağdı. Eski futbolcu Sercan Yıldırım aradığı aşkı Nihal Yönel'de buldu. Survivor'da yarışma boyunca çapkınlıkları ile gündeme gelen Sercan Yıldırım'ı parkurlarda birlikte mücadele verdiği arkadaşları yalnız bırakmadı. Survivor Sercan Yıldırım'ın şahitliğini ise teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.
06.12.2021 15:04
- Son Güncelleme: 06.12.2021 15:13
31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile dünyaevine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.