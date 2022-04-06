Survivor Ardahan’ın eski sevgilisi bakın kim! O da en az Ardahan Uzkanbaş kadar ünlüymüş! Meğer yıllardır televizyonda...
Survivor Ardahan'ın eski sevgilisi bakın kim! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de yarışan Ardahan Uzkanbaş, bu hafta adaya veda eden isim oldu. Fenomen yarışmacı, duygusal vedasının ardından kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasında yer aldı. Uzkanbaş'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkına döndü. İşte Ardahan Uzkanbaş'ın en az kendisi kadar ünlü olan eski sevgilisi...
06.04.2022 01:05 - Son Güncelleme: 06.04.2022 01:05
Survivor'da salı akşamı yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Ardahan, Barış ve Gizem ve Gökhan Keser'in noter onaylı oy sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, halktan gelen SMS oylamasına göre adaya veda eden yarışmacının Ardahan olduğunu duyurdu.
Adaya veda eden Ardahan şunları söyledi: "Bizim Adana sokaklarından alarak buralara kadar getirdin. Tüm Türkiye Babuş'u tanıdı. Ben bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinden razıyım, onlar da benden razı olsun... Burada Ogeday'ı tanıdım, yeni bir kardeş tanıtım, onun benim için ayrı bir yeri var. Herkese çok teşekkürler. Dediğim gibi siz benden razıysanız ben mutluyum"