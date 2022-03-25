Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisine bakın o da kendi gibi fenomen! Gören inanamadı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı
Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisine bakın o da kendi gibi fenomen! Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2022 sezonu Gönüllüler takımı yarışmacısı Anıl Berk Baki'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının özellikle sevgilisi merak konusu oldu. Baki'nin sosyal medyada fenomen haline gelen sevgilisini görenler ise hayran kaldı. İşte Anıl Berk Baki'nin sevgilisi...
25.03.2022 20:38 - Son Güncelleme: 25.03.2022 20:38
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da Gönüllüler takımında mücadele eden Anıl Berk Baki'nin hayatı merak konusu oldu.