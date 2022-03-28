Survivor Anıl Berk Baki bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte 31 yaşındaki Anıl Berk Baki’nin memleketi...
Survivor Anıl Berk Baki bakın aslen nereliymiş! Survivor All Star 2022 Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin hayatı merak konusu oldu. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen milli sporcu hakkında "Anıl Berk Baki kimdir?" sorusunun yanıtı aratılırken en çok aslen nereli olduğu merak edildi. Yarışmadaki performansıyla gündeme gelen Survivor Anıl'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Anıl Berk Baki aslen nereliymiş...
28.03.2022 22:33 - Son Güncelleme: 28.03.2022 22:33
Survivor All Star 2022 Gönüllüler takımında yarışan ve performansıyla gündeme gelen Anıl Berk Baki'nin hayatı merak konusu oldu.
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen milli sporcu hakkında "Anıl Berk Baki kimdir?" sorusunun yanıtı aratılırken en çok aslen nereli olduğu merak edildi.
Yarışmadaki performansıyla gündeme gelen Survivor Anıl'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.