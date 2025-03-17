Survivor Almeda’nın acı dolu geçmişi! "Kemerle dayak yedim, sığıntı gibi büyüdüm"

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan , özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde yarışma programında yaptığı açıklamalar büyük ilgi çeekti. Geçmişinde yaşadığı şiddet ve travmaları anlatan yarışmacı, Survivor'a katılmadan önce eşinden boşanmanın eşiğine geldiğini de itiraf etti.

Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Almeda Baylan , yarışmada gösterdiği güçlü performansın yanı sıra, hayat hikayesiyle de gündeme geldi. İlk kez özel bir röportajda geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Almeda, çocukluk döneminde yaşadığı zor günleri ve ailesiyle olan ilişkisini anlattı.

ŞİDDET DOLU BİR ÇOCUKLUK

2002 doğumlu olan Almeda Baylan, Osmaniye'de dünyaya geldi. Annesinin Yunan göçmeni, babasının ise yabancı uyruklu olduğunu belirten yarışmacı, küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasıyla zor bir çocukluk geçirdiğini ifade etti. Küçüklüğünden itibaren şiddet gördüğünü anlatan Almeda, özellikle akrabalarından gördüğü baskının kendisini çok yıprattığını dile getirdi.

"Küçüktüm, daha 11 yaşlarındaydım. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kemerle dayak yiyen bir kızdım küçükken. Bunlar beni çok yıpratmıştı. Anneannemde, dayımda, teyzemde kalıyordum, sürekli bir yerden bir yere gitmek zorunda kalıyordum. Kendi ailemin eksikliğini hep hissettim. Bayramlarda bile kuzenlerim aileleriyle vakit geçirirken ben o sevginin eksikliğini yaşadım." dedi.