Survivor Almeda’nın acı dolu geçmişi! "Kemerle dayak yedim, sığıntı gibi büyüdüm"

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Almeda Baylan, özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde yarışma programında yaptığı açıklamalar büyük ilgi çeekti. Geçmişinde yaşadığı şiddet ve travmaları anlatan yarışmacı, Survivor'a katılmadan önce eşinden boşanmanın eşiğine geldiğini de itiraf etti.
SURVİVOR ALMEDA: 'KEMERLE DAYAK YEDİM, DAYIMLARDA SIĞINTI GİBİYDİM'
Survivor All Star 2025'in en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Almeda Baylan, yarışmada gösterdiği güçlü performansın yanı sıra, hayat hikayesiyle de gündeme geldi. İlk kez özel bir röportajda geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Almeda, çocukluk döneminde yaşadığı zor günleri ve ailesiyle olan ilişkisini anlattı.
ŞİDDET DOLU BİR ÇOCUKLUK
2002 doğumlu olan Almeda Baylan, Osmaniye'de dünyaya geldi. Annesinin Yunan göçmeni, babasının ise yabancı uyruklu olduğunu belirten yarışmacı, küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasıyla zor bir çocukluk geçirdiğini ifade etti. Küçüklüğünden itibaren şiddet gördüğünü anlatan Almeda, özellikle akrabalarından gördüğü baskının kendisini çok yıprattığını dile getirdi.
"Küçüktüm, daha 11 yaşlarındaydım. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kemerle dayak yiyen bir kızdım küçükken. Bunlar beni çok yıpratmıştı. Anneannemde, dayımda, teyzemde kalıyordum, sürekli bir yerden bir yere gitmek zorunda kalıyordum. Kendi ailemin eksikliğini hep hissettim. Bayramlarda bile kuzenlerim aileleriyle vakit geçirirken ben o sevginin eksikliğini yaşadım." dedi.
"KEMERLE DÖVÜLDÜM"
Çocukluk döneminde aile içi şiddete ve psikolojik baskıya maruz kaldığını açıklayan Almeda, bu süreçte kardeşinin de sıkça şiddete uğradığını ve onu koruyamadığını belirtti.
"Hiçbir sebep yokken kuzenimin beni kıskanması üzerine kemerle dövüldüm. O anları asla unutamıyorum. Haksızlığa uğradığımda sinirlerime hâkim olamıyorum, bu da çocukken yaşadıklarımdan kaynaklanıyor."
Almeda ayrıca, küçük yaşta talihsiz bir olay yaşadığını ve bunun etkilerini uzun yıllar boyunca hissettiğini de paylaştı:
"Çok küçük bir yaşta, yakın bir akrabam tarafından talihsiz bir olay yaşadım. O an ne olduğunu bile anlayamıyorsun. Korkuyorsun, kendini savunamıyorsun. İlk başta kimseye anlatamadım ama daha sonra anneme söyledim. O da çok üzüldü. Küçüktüm, daha 10-11 yaşlarındaydım. Bu travmalar beni fazlasıyla etkiledi."
ZORLUKLARLA DOLU GENÇLİK YILLARI
Zor bir çocukluk ve gençlik geçiren Almeda, bir dönem Adana'da dayısının yanında yaşadığını ancak kendisini sığıntı gibi hissettiğini söyledi.
"O evde kendimi hiçbir zaman rahat hissetmedim. Ev üstüme üstüme geliyordu. Nereye gideceğimi bile bilmiyordum. Sonunda Ankara'ya gittim, orada eşimle tanıştım. O zamanlar çok zor bir dönemden geçiyordum. Çaresiz olduğumu hissetmişti ve bana destek olmaya çalıştı."
Başlangıçta evlilik teklifini kabul etmediğini belirten Almeda, daha sonra İzmir'e giderek eşinin ailesiyle tanıştığını ve yeni bir hayata adım attığını ifade etti.
YENİ BİR HAYAT KURMA MÜCADELESİ
Evliliği sayesinde hayatında birçok şeyin değiştiğini anlatan Almeda, bu sürecin kendisine büyük bir dönüşüm sağladığını söyledi.
"İlk başta kabul etmekte zorlandım ama düşündüm ki bu benim için en mantıklı yoldu. Evlendikten sonra hayatımda güzel şeyler olmaya başladı. Çok güzel bir hayat kurdum, birçok şey başardım. Bunda eşimin desteği çok büyük oldu."
Ancak evlilik hayatı da her zaman kolay olmadı. Yarışmacı, yarışmaya katılmadan önce eşinden boşanmanın eşiğine geldiğini itiraf etti:
"Bazı olaylar yaşandı ve boşanmayı düşündüm. Ama insan hatalar yapar, önemli olan hataları affedebilmek. Ben mutlu olmayı tercih eden bir insanım ve sonunda bu ilişkiye bir şans daha vermek istedim."
Fotoğraflar: Youtube, Instagram