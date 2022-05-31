Survivor All Star'dan Masterchef'e bomba transfer! Mehmet Şef direktif verdi Acun Ilıcalı tuttu kolundan getirdi! ''Özellikle istiyorum''

Survivor All Star'dan Masterchef'e bomba transfer! Eski yarışmacı yeni jüri olacak! Mehmet Şef istedi Acun Ilıcalı getirdi! Tek sözüyle hayranlarını mutlu etti. İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlaması olan yarışma programı geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Yeni sezonda da TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek olan programın jüri ve yarışmacıları yavaş yavaş belli oluyor. İddialar herkesi şaşkına uğrattı! Peki kim geliyor? Survivor All Star'ın ünlü yarışmacısı Masterchef'te jüri mi olacak yarışmacı mı?