Survivor All Star'dan Masterchef'e bomba transfer! Mehmet Şef direktif verdi Acun Ilıcalı tuttu kolundan getirdi! ''Özellikle istiyorum''
Masterchef'in yeni sezonu için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Survivor All Star'ın bitimiyle birlikte ekranlardaki yerini alacak. Yarışmacı alımlarının durdurulduğu programın jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Yarışmacıların kim olacağı merakla beklenirken, Survivor All Star'dan bomba bir ismin geleceği iddiası bomba etkisi yarattı. Mehmet Yalçınkaya'nın direktifi üzerine Survivor All Star yarışmasından o ismin giriş yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
31.05.2022 18:19 - Son Güncelleme: 31.05.2022 18:19
Survivor All Star'dan Masterchef'e bomba transfer! Eski yarışmacı yeni jüri olacak! Mehmet Şef istedi Acun Ilıcalı getirdi! Tek sözüyle hayranlarını mutlu etti. İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlaması olan yarışma programı geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Yeni sezonda da TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek olan programın jüri ve yarışmacıları yavaş yavaş belli oluyor. İddialar herkesi şaşkına uğrattı! Peki kim geliyor? Survivor All Star'ın ünlü yarışmacısı Masterchef'te jüri mi olacak yarışmacı mı?