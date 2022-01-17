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Haberler Magazin Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi de kendi gibi fenomen! Survivor All Star'da ünlüler takımında yer alan eski futbolcu Sercan Yıldırım takım arkadaşlarının oylarıyla sürgün adasına gönderilmesinin ardından gündem oldu. Yeni format gereği sürgün adasına gönderilen Yıldırım'ın hayatı da merak konusu oldu. Eski futbolcu hakkında araştırma yapanlar, Yıldırım'ın sosyal medyada fenomen olan eşini görünce ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sercan Yıldırım'ın güzeller güzeli eşi...

17.01.2022 21:02 - Son Güncelleme: 17.01.2022 21:02
Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Takım arkadaşlarının oylarıyla sürgün adasına gönderilmesinin ardından gündeme gelen Sercan Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu.

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Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Survivor All star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından olan Yıldırım'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sercan Yıldırım'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

Bir dönem adı Nisa Bölükbaşı ile anılan Yıldırım'ın sosyal medyada fenomen olan eşini görenler ise hayran kaldı.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

İşte başta Sercan Yıldırım olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın eşi de kendi gibi fenomen! Paylaşımları olay oldu güzelliğiyle sosyal medyayı salladı

BİRKAN SOKULLU

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