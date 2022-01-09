Survivor All Star 2022 yarışmacıları arasında gerginlik! Daha adaya gitmeden ortalık karıştı! ’Beni engellemiş...’

Nagihan açıklamasında "Geçen yıl buzlar eridi ve o ortamda olan herkes ile takipleşme fırsatım oldu. Olmayanlar ile engel devam etse de bu onun sevmediğim ya da konuşmadığım anlamına gelmiyor. Aksine çok defa hoş sohbetler ettik. Kasıtlı bir şey yapmadan son günlere hoş olmayan ve basit bir sebepten nemalanmak isteyenler yüzünden bazı arkadaşlar ile yarışma başlamadan geçmişten tanıdığım arkadaşlarımın da olmasından dolayı adalet mekanizması şaşmaması adına yarışmacı arkadaşlarımı takipten çıkıyorum. Kimseyle sorunum yok. Herkese aynı mesafedeyim" dedi.