Survivor Aleyna’nın ilk işi estetik yaptırmak oldu kemerli burun gitti hokka gibisi geldi! Berkay Şahin’le bombayı patlatan Kalaycıoğlu...

Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yeni çıkaracağı şarkı için hazırlıklarına devam ederken son dakiak bombasını patlattı. Bir alışveriş merkezinde organizasyona katılan Aleyna Kalaycıoğlu estetik yaptırdı ve yeni burnuyla ilk kez kameralar karşısına çıktı.