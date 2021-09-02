Survivor Aleyna'nın ilk işi estetik yaptırmak oldu kemerli burun gitti hokka gibisi geldi! Berkay Şahin'le bombayı patlatan Kalaycıoğlu...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Belki de bu zaman kadar hiçbir Survivor bu kadar magazinel olmamıştı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu, Berkay Şahin'le son dakiak bombasını patlamıştı. Ancak Aleyna Kalaycıoğlu'nun bombaları bitmiyor. Aleyna Kalaycıoğlu estetik yaptırdı ve yeni burnuyla arz-ı endam etti.
02.09.2021 09:30
- Son Güncelleme: 02.09.2021 09:30
Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu yeni çıkaracağı şarkı için hazırlıklarına devam ederken son dakiak bombasını patlattı. Bir alışveriş merkezinde organizasyona katılan Aleyna Kalaycıoğlu estetik yaptırdı ve yeni burnuyla ilk kez kameralar karşısına çıktı.
İlerleyen günlerde Berkay ile şarkı yayınlayacak olan Aleyna Kalaycıoğlu, burnuna estetik yaptıran isimler arasına dahil oldu.
'TWERK İTİRAFI OLAY OLDU'
Survivor'ın yakın arkadaşları Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'ın twerk itirafı olay yaratmıştı.
Aleyna Çalışkan ada hayatından bahsederken yaptıklarını açıkladı. Sonrasında ise şu ifadelere yer verdi. "Twerk yaptık, Türk kanalında yayınlanmamış fakat Yunan kanalında yayınlanmış."
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