Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan dans şov! Aleyna kıvırdı sosyal medya yıkıldı! “Akımların kraliçesi...”

Survivor'la adını geniş kitlelere duyuran ve yarışma sonrası 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkararak kariyerine şarkıcı olarak devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kalaycıoğlu, arkadaşlarıyla yaptığı dans şovunu sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
Survivor'la adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkararak şarkıcılığa soyundu.
Survivor All Star 2024'te de mücadele eden Kalaycıoğlu, takım arkadaşı Yunus Emre Özden ile arasındaki samimiyetle sık sık magazin gündeminde adından söz ettirdi.
Yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle bir kez daha gündem oldu.