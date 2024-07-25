Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan dans şov! Aleyna kıvırdı sosyal medya yıkıldı! “Akımların kraliçesi...”

Survivor'la adını geniş kitlelere duyuran ve yarışma sonrası 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkararak kariyerine şarkıcı olarak devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kalaycıoğlu, arkadaşlarıyla yaptığı dans şovunu sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...