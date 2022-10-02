Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de yakın arkadaşı olan Hande Sarıoğlu ile bir Youtube programına katıldı. Programda oyun oynayan ikiliden Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor itirafında bulundu. Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi: