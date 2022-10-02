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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte katıldığı programla gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşulan anların yaşandığı programda oynanan oyunda "Ben hiç denize girmedim" kısmında Survivor Aleyna bombayı patlattı. Aleyna Kalaycıoğlu "Ben girdim" diyerek Survivor'da olanları itiraf etti.

02.10.2022 10:49 - Son Güncelleme: 02.10.2022 10:55
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay ’denize çıplak girme’ itirafı! Survivor’da gece yarısı...

"SURVIVOR'DA GECE YARISI..."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı!

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay ’denize çıplak girme’ itirafı! Survivor’da gece yarısı...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de yakın arkadaşı olan Hande Sarıoğlu ile bir Youtube programına katıldı. Programda oyun oynayan ikiliden Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor itirafında bulundu. Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay ’denize çıplak girme’ itirafı! Survivor’da gece yarısı...

"Ben yaptım onu Survivor'da, gece yakın arkadaşımla hadi bir çılgınlık yapıp girelim. Bir bikini altıyla 6 ay geçirdim doğal olarak girince çıkarıp yıkıyorsun. Bir de geceydi zaten."

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay ’denize çıplak girme’ itirafı! Survivor’da gece yarısı...

Burnuna yaptırdığı estetikle dikkat çeken Aleyna'nın son hali sosyal medya gündeminde.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay ’denize çıplak girme’ itirafı! Survivor’da gece yarısı...

Kalaycıoğlu konuk olduğu bir Youtube programında herkesi şoke eden itiraflarda bulunmuştu. İşte Kalaycıoğlu'nun o itirafları.

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