Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte katıldığı programla gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşulan anların yaşandığı programda oynanan oyunda "Ben hiç denize girmedim" kısmında Survivor Aleyna bombayı patlattı. Aleyna Kalaycıoğlu "Ben girdim" diyerek Survivor'da olanları itiraf etti.
02.10.2022 10:49 - Son Güncelleme: 02.10.2022 10:55
"SURVIVOR'DA GECE YARISI..."
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafının ardından olay 'denize çıplak girme' itirafı!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu öyle bir cinsel ilişki itirafı yapmıştı ki Ayşe Yüksel açıklamasını gölgede bırakmıştı! Bu kez de yakın arkadaşı olan Hande Sarıoğlu ile bir Youtube programına katıldı. Programda oyun oynayan ikiliden Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor itirafında bulundu. Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi: