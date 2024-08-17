Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan aşk itirafı! “Arkadaşız” deyip sonra kendini ifşa etti! Bir süre önce Doğukan Güngör ile görüntülenmişti

Survivor Yarışmasıyla adını duyuran ve ardından şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Survivor'da Yunus Emre ile yaşadığı samimi dostlukla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Kalaycıoğlu'nun geçen günlerde adı Doğukan Güngör ile aşk dedikodularına karıştı. Ünlü şarkıcı daha sonra ise Canbay ile anıldı. Canbay ile aşk yaşamadıklarını söyleyen ünlü şarkıcıdan sonunda beklenen itiraf geldi. İşte Aleyna Klaycıoğlu'nun aşk itirafı ve yeni sevgilisi...