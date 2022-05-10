Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna'ya tam not
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, 'Evde temizlik vakti' paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.
10.05.2022 15:57 - Son Güncelleme: 10.05.2022 15:57
Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Giyimde sınır tanımayan ve cesur davranan Aleyna Kalaycıoğlu'nun pozu meraklılar tarafından yakından incelendi.