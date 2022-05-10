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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna'ya tam not

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna'ya tam not

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu, 'Evde temizlik vakti' paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

10.05.2022 15:57 - Son Güncelleme: 10.05.2022 15:57
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna’ya tam not

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna’ya tam not

Survivor'ın gerçek kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlyu desek yalan olmaz.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna’ya tam not

Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna’ya tam not

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşan Kalaycıoğlu, 'Evde temizlik var' sözleriyle mini şortlu pozlarını paylaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan minisiyle bacak şov! Cinsel ilişki itirafıyla olay yaratan Aleyna’ya tam not

Giyimde sınır tanımayan ve cesur davranan Aleyna Kalaycıoğlu'nun pozu meraklılar tarafından yakından incelendi.

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