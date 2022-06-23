Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’dan Demet Akalın’a zehir zemberek sözler ’kameralara ağlamayı o daha iyi bilir’ Savaş çıkması an meselesi

Kardeşinle ve ailevi sağlık durumunla alakalı çok kişi sana vurmaya başladı. Gerçekten sen kardeşinden dolayı mı başarılı oldun yoksa yarışmadaki başarından dolayı mı?

Dışarıdan bakıp gördüğüm kadarıyla birleşme gününe kadar çok bir karakter sergileyemediğimi gördüm. Daha geride kaldığım bir plan olmuştu. Aslında birleşme partisiyle her şey çok değişti. Kendimi gösterebildiğim bir durum oldu. Daha sonra benim haberim yoktu ama Acun ağabey aileleri Dominik'e getirdi. Tabii ki, herkesin bir hayat hikayesi var. Benimki de olduğu gibi yansıdı. Benim aile yaşantım bu, durum bu. Acınacak bir durum da yok. Babasız büyüdüm ama biz gayet güçlüyüz. Annem, Cansu ve ben birbirimize sarıldık bu hayatta. Bunun gayet doğal bir şekilde yansıması, bana eksi yazdığını düşünmüyorum. Sadece insanlar bu şekilde vurmaya çalışıyor beni. Ne yazık ki bunlara artık insan diyemiyorum. Siz insan değilsiniz, onun da farkındayım. Yolda topallayan insan gördüğüm zaman dahi içim acıyor. Evet, benim aile hayatım insanlara geçti. Ama bunun gibi bir sürü hikaye sayabilirim. Hakan Hatipoğlu'nun eşinin hamile olması da ekranlara yansımıştı. İsmail Balaban'ın eski sevgilisiyle dönen mevzusu da yansımıştı. Ama olay ne yazık ki dönüp dolaşıp sürekli bana geldiğinde insanlar bunu kullanıyor. Aile olaylarının yansıması, Survivor'da olan bir şey. Gayet de normal. Sadece bazı insanlara bu durum battığı ve yediremedikleri için çok gündeme getiriyorlar.