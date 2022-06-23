Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan Demet Akalın'a zehir zemberek sözler 'kameralara ağlamayı o daha iyi bilir' Savaş çıkması an meselesi
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada adeta fenomen olan güzel isim verdiği bir röportajda Demet Akalın ile ilgili kullandığı cümlelerle gündeme bir anda bomba gibi düştü.
Hürriyet'in Youtube kanalındaki Cesur Yürek adlı programa konuk olan eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu Demet Akalın hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun ortalığı yangın yerine çeviren o açıklamaları.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi var mı?
Hayır.
Aleyna Tilki, günümüzün yeni Hülya Avşar'ı mı?
Ben, Aleyna'yı başarılı buluyorum. İlk çıkardığı 3 şarkının da yüz milyonu geçmesi büyük bir başarı. Tüm Türkiye, onun şarkılarını biliyor. Ama rahat olduğu ve magazine de gündem gerektiği için verdiği röportajlar bence çok abartılıyor. Genel olarak kızın ruhu bu olduğu için bence Hülya Avşar'dan çok farklı. Bence kıyaslanamaz. Hülya Avşar'ın açıklamaları ile Aleyna Tilki'nin açıklamaları çok farklı. Aleyna daha çok kafasına buyruk takılıyor. Hülya Avşar ise bence dikkatli ve planlı konuşuyor
Aleyna, Demet Akalın seninle ilgili geçmiş dönemde ajitasyona kurban gittik demişti. Ne hissettin?
Şaşırmadım çünkü herkes kendine yakışanı yapıyor aslında. Bu durum, benim hassas noktam ve birçok insan buradan vurmaya çalışıyor. Bu durumun da farkındayım. Ama herkes onun evine haciz geldiği zaman kameralar karşısında ne kadar ağladığını çok iyi biliyor. O yüzden bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak. En azından benim ailemde olan bir durum, sağlık söz konusu. Tabii ki kardeşimi gördüğüm zaman duygulanıyorum. Survivor'da da aynı şekilde. Herkes ailesini görünce ağlıyordu ama sorun olmuyordu. Ben, kardeşimle sarılıp ağlayınca sorun oluyor. Bunu ajitasyon olarak görenler varsa onların insanlığına bırakıyorum. Empatiden yoksun insanlar. Ama eğer bir ajitasyon yapıldıysa kameralara çok güzel ağlamayı bildiği için en büyük ajitasyonu o yaptı bence. Çıktı kameralara hüngür hüngür ağlıyor, evi gidiyor diye.
Kardeşinle ve ailevi sağlık durumunla alakalı çok kişi sana vurmaya başladı. Gerçekten sen kardeşinden dolayı mı başarılı oldun yoksa yarışmadaki başarından dolayı mı?
Dışarıdan bakıp gördüğüm kadarıyla birleşme gününe kadar çok bir karakter sergileyemediğimi gördüm. Daha geride kaldığım bir plan olmuştu. Aslında birleşme partisiyle her şey çok değişti. Kendimi gösterebildiğim bir durum oldu. Daha sonra benim haberim yoktu ama Acun ağabey aileleri Dominik'e getirdi. Tabii ki, herkesin bir hayat hikayesi var. Benimki de olduğu gibi yansıdı. Benim aile yaşantım bu, durum bu. Acınacak bir durum da yok. Babasız büyüdüm ama biz gayet güçlüyüz. Annem, Cansu ve ben birbirimize sarıldık bu hayatta. Bunun gayet doğal bir şekilde yansıması, bana eksi yazdığını düşünmüyorum. Sadece insanlar bu şekilde vurmaya çalışıyor beni. Ne yazık ki bunlara artık insan diyemiyorum. Siz insan değilsiniz, onun da farkındayım. Yolda topallayan insan gördüğüm zaman dahi içim acıyor. Evet, benim aile hayatım insanlara geçti. Ama bunun gibi bir sürü hikaye sayabilirim. Hakan Hatipoğlu'nun eşinin hamile olması da ekranlara yansımıştı. İsmail Balaban'ın eski sevgilisiyle dönen mevzusu da yansımıştı. Ama olay ne yazık ki dönüp dolaşıp sürekli bana geldiğinde insanlar bunu kullanıyor. Aile olaylarının yansıması, Survivor'da olan bir şey. Gayet de normal. Sadece bazı insanlara bu durum battığı ve yediremedikleri için çok gündeme getiriyorlar.
Survivor'da haksızlığa uğradığın ama bugüne kadar dile getirmediğin ne oldu?
Ben, Survivor'da haksızlığa uğramadım. Uğradığımı düşünmüyorum. Her şey olması gerektiği gibi ilerledi. Sadece insanlarla olan ikili ilişkimde küçük şeyler vardı. Ama beni Survivor'da haksızlığa uğrattılar, hakkımı yediler diyebileceğim hiçbir şey olmadı.