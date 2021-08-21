Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Demet Akalın papaz oldu işe kucağından inmediği Yiğit Poyraz da karıştı! Yere göğe sığdıramıyordu Berkay...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Belki de bu zaman kadar hiçbir Survivor bu kadar magazinel olmamıştı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu, Demet Akalın'la yakın arkadaş olmuştu ancak şimdi de papaz oldular. Demet Akalın, Instagram'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nu takipten çıkarıp üzerine bir de yorum yapınca olanlar oldu. Sonrasında da Aleyna'nın yarışmada adının aşk dedikodularına karıştığı Yiğit Poyraz da işin içine girdi. Tüm bu tantananın nedeninin ise şarkıcı Berkay olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Yarışmanın en tartışmalı isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu'na sahip çıkanlardan biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın'dı.
Hatta Demet Akalın ve Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası bir araya gelmişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışmadan geri dönüşünü kutladığı partiye katılanlardan biri de Demet Akalın olmuştu.
Ancak gelin görün ki Demet Akalın bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu'nu takipten çıkardı sürpriz bir şekilde. Herkes bunun nedenini merak ederken Demet Akalın, yaptığı bir yorumda Aleyna Kalaycıoğlu'nu yerden yere vurdu.
Demet Akalın bir takipçisinin 'Aleyna'yı neden takipten çıktın abla o kadar destek verdin?' sorusuna kayıtsız kalmadı. Akalın verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
'Üslup! 'Banane yaaaa' diyen birini inan takip edemem! Önce saygı!'