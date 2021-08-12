Survivor Aleyna Kalaycıoğlu o isimle el ele yakalandı dekolte güzeli sevgilisini yine Survivor'dan buldu! Ne Batuhan ne Poyraz...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu son dönemde magazinde de kendine yere bulmaya başladı. Yarışmada adı Yiğit Alp Poyraz ve Batuhan Karacakaya'yla anılan Aleyna Kalaycıoğlu flaş bir isimle yakalandı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen o isim...
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yarışmadan 4. olarak ayrılan yarışmacı, senenin yorgunluğunu ise yaz tatilinde atıyor. Yaz boyunca yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Sosyal medyada oldukça ilgi çeken Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışma boyunca adı Batuhan Karacakaya'yla anılmıştı hatırlarsanız.
İsmail Balaban konuya dair herhangi bir açıklama yapmasa da Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı açıklamada bu gibi konularda rahatsız olduğunu ve ne İsmail Balaban'la ne de Batuhan Karacakaya'yla aralarına bir şey olmadığını açıklamıştı.