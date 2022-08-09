Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Survivor'un renkli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. 'Beceremedin' isimli şarkısıyla da adından söz ettiren Kalaycıoğlu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yoğun ilgi gören fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı...
09.08.2022 01:41 - Son Güncelleme: 09.08.2022 01:41
Aleyna Kalaycıoğlu, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Survivor'un renkli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.