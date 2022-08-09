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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Survivor'un renkli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. 'Beceremedin' isimli şarkısıyla da adından söz ettiren Kalaycıoğlu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yoğun ilgi gören fotoğraf, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı...

09.08.2022 01:41 - Son Güncelleme: 09.08.2022 01:41
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

Aleyna Kalaycıoğlu, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

Survivor'un renkli yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

'Beceremedin' isimli şarkısıyla da adından söz ettiren Kalaycıoğlu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mavi bikinisi ile paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes tek bir şeyi merak etti

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı.

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