Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile Sinan Akçıl'dan aşk kokuları yükseliyor! Cengiz Ünder'le tatile çıkıp 'Ne Cengiz'i ya' diyen hızlı Aleyna...
Survivor 2021'den çıktıktan sonra Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bir türlü gündemden düşmek bilmedi. Önce müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı daha sonra aşk dedikodularına karışmaya başladı. Önce Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu, geride bıraktığımız yaz Milli futbolcu Cengiz Ünder'le tatil yaparken görüntünlenmiş, aşk sorularına 'Ne Cengiz'i arkadaşlar, hayatımda kisme yok' yanıtını vermişti. Survivor Aleyna'nın adı bu kez şarkıcı-besteci, Sinan Akçıl ile anılıyor. Nitekim ikili önceki akşam birlikte görüntülendi. İşte detaylar...
11.10.2022 09:26 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:26
Yarışmadayken adı Batuhan Karacakaya ile anılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yarışma sonrasında Gökhan Özdemir'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.