Survivor Aleyna Kalaycıoğlu cinsel ilişki itirafıyla olay olmuştu! Sütyensiz haliyle videoya çekilince göğsünü eliyle kapadı ama...
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada adeta fenomen olan güzel isim, Hande Sarıoğlu'nun paylaşımındaki ev haliyle olay yarattı.
09.06.2022 16:51 - Son Güncelleme: 09.06.2022 16:51
Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performans ve sesinin güzelliğiyle dikkat çeken güzel yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, elendikten sonra tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.
Herkes tarafından tanınan ve bilinen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve fiziğiyle herkesi mest etmeye devam ediyor.
DALGINLIĞINA GELDİ GÖĞÜSLERİNİ ELİYLE KAPADI
Güzel sunucu Hande Sarıoğlu ve eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu, neredeyse her gününü arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor.
Hande Sarıoğlu'nun yaptığı son paylaşımda ise, 'Altın kızların altın günü' notuyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine girerken ki hallerini paylaştı.