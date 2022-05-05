Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle ateşe verdi cinsel ilişki itirafı...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarl gündemde.
05.05.2022 16:44 - Son Güncelleme: 05.05.2022 16:44
2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.
Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.