Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.