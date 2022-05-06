Vav TV İzle
Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon kapadı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar yiyor. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası şarkıcı olmak için kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrası ünlü şarkıı Berkay'la iş birliği yaparak 'Bedelini Ödedim' adlı şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapmıştı. Sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarl gündemde.

06.05.2022 09:45 - Son Güncelleme: 06.05.2022 09:46
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansla sık sık adından söz ettiren yarışmacı en son Oğuzhan Koç'un yazdığı 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla da müzik dünyasına adım atmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

Survivor'ın gerçek kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlyu desek yalan olmaz.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

BU AÇIKLAMALAR HİÇBİR YERDE YOK

Kalaycıoğlu bir Youtube programına konuk oldu, herkesi şoke eden itiraflarda bulundu. İşte Kalaycıoğlu'nun o itirafları.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

Katıldığı Survivor sonrası şampiyon olamasa da sonrasın müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu aynı zamanda da sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bir dilim karpuzla yaktığı ortalığı serinletti! Süper mini şortu ve dekolteli üstüyle...

Zaman zaman dünyalar tatlısı kız kardeşiyle de paylaşım yapan Kalaycıoğlu'nun önceki gün paylaştığı minili ve dekolteli paylaşımı olay oldu.

SON DAKİKA