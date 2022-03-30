Survivor Adem'in nişanlısı çıka çıka bakın kim çıktı 'bal badem...' Kaşla göz arasında sevgilisiyle nişanı takan Adem'in aşkı Nil...
Tv 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da önceki akşam birleşme partisi heyecanı yaşandı... 2022 All-Star 2022 yarışmacıları, yarışmanın stresini üzerinden attı, rekabette adeta yeni bir sayfa açtı. Birleşme partisine en çokta yarışmacıların sahne performansları damgasını vurdu. Ancak öyle bir isim vardı ki yaptığı açıklamayla bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. O isim Adem Kılıçcı. Bu zaman kadar sevgilisi olup olmadığı bilinmeyen Adem Kılıçcı, sahne performansı sonrasında nişanlandığını' açıklayınca bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki Adem Kılıçcı'nın nişanlısı kim?
Survivor'ın önceki akşam yapılan birleşme partisine, Adem Kılıçcı'nın 'nişan' açıklaması damgasını vurdu. Daha önce iletişim ödülünde bir sevgilisi olduğu ortaya çıkan Adem Kılıçcı'nın kalbinin sahibinin kim olduğu merak ediliyor.
Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmasıyla tanınan Adem Kılıçcı, o dönemli yarışta ikinci olmuş ve şampiyonluğu Ogeday Girişken'e kaptırmıştı.
Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Adem Kılıçcı'nın özel yaşamına dair çok önemli bir detay yarışmanın geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümüyle ortaya çıktı.
AİLEDEN GELEN MEKTUP ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Survivor başından bu yanan iletişim ödülü kazanamayan ünlüler takımı, ilk iletişim ödülünü kazandığında, Adem Kılıçcı'ya gelen e-posta bir anda ortalığı karıştırmıştı.