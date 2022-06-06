Survivor Adem Kılıçcı çıka çıka bakın nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Atakan'ın tekme atması bardağı taşırdı! Memleketi...
Survivor'ın eski şampiyonlarında biri olan Adem Kılıçcı'nın bu sezon neler yapabileceği merak konusu... Son olarak Survivor tarihinde görülmemiş bir olaya karıştı Adem Kılıçcı'nın adı. Parkurda Atakan Arslan ile yarışıp önde giderken, Atakan'ın tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu hareket sonrası günün en çok merak edilen isimlerinden biri Adem Kılıçcı oldu.Adem Kılıçcı hakkında araştırma yapanlar memleketini duyunca şaşırdı. Bakın Adem aslen nereliymiş.
06.06.2022 16:08 - Son Güncelleme: 06.06.2022 16:08
SURVİVOR ATAKAN ADEM'İ TEKMELEDİ
Yarışma esnasında platformdan hızlı adımlarla çıkıp Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.
Bu sırada Atakan, 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası Adem, bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösterdi.
Adem, ''Ben sana vurursam görürsün'' diyerek çıkışınca Atakan, hiddetlenerek ayağa kalktı.
İKİ BOKSÖR BİRBİRİNE GİRDİ
Survivor sayesinde büyük bir üne kavuşan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.
Yaşananların ardından Adem Kılıçcı günün en çok merak edilen isimlerinden biri olurken en çok aranan konu ise memleketi oldu. İşte başta Survivor Adem olmak üzere ünlülerin memleketleri.