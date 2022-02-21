Survivor Adem ile Batuhan hakkında şok iddia 'önüme çıkma ezer geçerim' Semih Öztürk bombayı patlttı! 1 hafta önce...
Survivor All-Star'da günlerdir konuşulan bir skandal var. O da ünlüler adasındaki hırsızlık skandalı... Takımın erzağının bir kısmının eksilmesinin ardından gelişen süreçte hedefteki isimler Adem Kılıçcı ile Barış Murat Yağcı olurken, sesi en çok çıkan isim ise Batuhan Karacakaya oldu. Ada konseyindeki yüzleşmede ise iple iyice gerildi ve iş Adem Kılıçcı'nın 'Batuhan'a buraya gelmesi için ben referans oldum'a kadar geldi. Ada bununla kaynarken, Survivor Panorama'da yaptığı yorumlarla bilinen Semih Öztürk'ten de çarpıcı bir iddia geldi. İşte detaylar...
21.02.2022 10:25 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:25
Survivor'da günlerde bir 'hırsızlık' olayı konuşuluyor. Ünlüler adasında patlak veren bu olay dallanıp budaklandı ve işler iyiyden iyiye çığrından çıktı.
Survivor All Star'da Gönüllüler takımında Sude, Nisa ve Mert'in arasında yaşanan gerilimin ardından Ünlüler takımında da hırsızlık skandalı patlak verdi.
Adem ise yapılan bu hamleye anlam veremediğini belirtti. Batuhan'ın çok gereksiz ve saçma bir çıkış yaptığını söyledi. Adem Kılıçcı, Batuhan'la ilgili bir problemi olmadığını hatta onun bu platformda yer alması için büyük çaba harcadığını ifade etti. Yine Adem Kılılççı Survivor'a katılabilmesi için Batuhan'a kendisinin referans olduğunu söyledi.